Consiglio regionale approva all’unanimità ordine del giorno a firma di Aida Romagnuolo

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno di Aida Romagnuolo sulla riduzione delle liste di attesa, aperture festive e serali per prestazioni di laboratorio, radiologiche, tac, risonanza magnetica e mammografia. In sostanza si impegna Toma a interessarsi subito presso la struttura competente e i commissari affinchè gli esami radiologici come tac, raggi, risonanze magnetiche, mammografie e prestazioni di laboratorio, possano essere effettuati tutti i giorni della settimana compresi sabato e domenica anche di sera fino alle 23. “Nella consapevolezza – è stato spiegato dalla Romagnuolo – – della necessità di riorganizzare il sistema per contenere tempi e liste di attesa”.