Campobasso al lavoro per la Lega Pro. Proseguono i ricorsi in Lega Pro e Serie D

Il Campobasso Calcio è al lavoro in ottica Lega Pro. Abbiamo ascoltato la volontà ferma del patron dei lupi Mario Gesue, nel corso dell’intervento in diretta durante l’ultima puntata di Domenica Sport, di voler portare la società nel torneo professionistico tramite il ripescaggio. I tempi sono lunghi, non prima della metà di agosto ci saranno novità in tal senso, detto questo lo staff tecnico e quello dirigenziale sono a lavoro per farsi trovare pronti, sotto tutti i punti di vista, in caso di serie C. In questi giorni c’è stata l’ispezione di un emissario di Lega Pro presso l’impianto sportivo di Selvapiana. Una visita allo stadio per fare il punto della situazione in merito ad un eventuale salto di categoria. Un altro piccolo tassello che dimostra la ferma volontà di Gesue e del suo entourage di puntare in tutti i modi al salto di categoria. Come d’altronde, ricordiamo, già un mese fa, la società ha approvato i bilanci delle stagioni precedenti, altro passaggio necessario per presentarsi in Lega con un biglietto da visita ancor più convincente.

In merito allo Stadio Selvapiana dopo la delibera della Giunta Regionale del 29 aprile, impegno di spesa 700 mila euro per la riqualificazione dell’impianto, ieri è arrivata la delibera del Comune di Campobasso, che ha nominato il RUP responsabile unico del procedimento per “avviare” tutto l’iter. Obiettivo portare a 7000 mila posti il Selvapiana il prossimo mese di settembre, e nel giro di un anno al massimo di 14 mila posti a sedere. Senza dubbio il professionismo per i colori del Campobasso, passa da uno stadio a norma e capace di ospitare un numero elevato di pubblico sugli spalti, ovviamente nel momento in cui ci sarà la fine dell’emergenza coronavirus.

A livello nazionale trentuno delle trentasei società retrocesse dalla serie D in Eccellenza in virtù della decisione del Consiglio Federale dell’8 giugno scorso, hanno costituito il gruppo cd. “Salviamoci”. Le società continuano la propria battaglia contro la decisione di far retrocedere le ultime 4 squadre in classifica nei 9 gironi e danno appuntamento alla Lega Nazionale Dilettanti e al presidente Cosimo Sibilia nelle aule di giustizia. Oltre la battaglia legale le società imputano, come da comunicato: “un disarmante atteggiamento di autoreferenzialità e rifiuto al dialogo, poco consoni per chi dovrebbe rivestire certi cariche, con un arrivederci alle Aule di giustizia”.

Azioni forti anche in Lega Pro, dove il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte del Picerno nei confronti della FIGC per l’annullamento della delibera dal Consiglio Federale: “Modalità di prosecuzione e di conclusione del campionato di Lega Pro nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020”. La squadra lucana lamenta di avere maturato il diritto a conservare la categoria, per un distacco rispetto alla penultima tale da non dover restare coinvolta nella coda competitiva dei playout. In effetti, in questo caso, la protesta è assolutamente legittima in virtù dello sbarramento di 8 punti previsto dal regolamento di inizio stagione. Con un più 8 in graduatoria si considerano annullati gli spareggi per la salvezza, con la discesa, della società in ritardo di classifica, direttamente nel torneo di serie D. Il Picerno con la classifica congelata vanta un più 13 sul Rende penultimo, un distacco abissale. Oggettivamente non è assolutamente giusto dover scendere in campo per mantenere la Lega Pro con un distacco così ampio, 4 vittorie ed un 1 pareggio in più sono un macigno in ottica salvezza.