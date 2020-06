17 giugno, al via la maturità anche per oltre 2500 studenti molisani. Ecco come si svolge l’esame

Una maturità diversa e unica nella storia quella di quest’anno, al via il 17 giugno, ore 8.30. L’emergenza coronavirus ne ha stravolto completamente il normale svolgimento. I maturandi devono fare a meno di tante componenti di quel rito di passaggio e di crescita a cui siamo stati abituati. L’esame è in presenza del candidato ma consiste nel solo colloquio orale, della durata massima di 60 minuti. In Molise coinvolti 2542 studenti, 25 gli istituti principali, 68 le commissioni. Queste ultime composte da sei membri interni e un presidente esterno, così che gli alunni siano valutati dai docenti che li hanno seguiti lungo tutto il percorso di studio. Convocati un massimo di 5 candidati al giorno, iniziando come sempre dalla lettera estratta per proseguire in ordine alfabetico. Per dare il giusto peso al percorso scolastico, anche il credito del triennio finale è stato rivisto e potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. Ciascun candidato discute, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo, trattando un argomento concordato, che è stato assegnato dai docenti di quelle discipline a ogni studente entro il 1° giugno. Segue la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. Poi l’analisi dei materiali, assegnati dalla commissione. In chiusura vengono esposte le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (l’ex alternanza scuola-lavoro) e accertate le conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, secondo quanto effettivamente svolto dalla classe.

Rigide le misure di sicurezza e sanificazione previste nei locali della scuola, con pulizia quotidiana di tutti gli spazi utilizzati sempre ben areati . Le aule delle prove pulite anche alla fine di ogni sessione d’esame (mattina/pomeriggio). Ci sono percorsi predefiniti di entrata e uscita. Distanziamento di 2 metri fra candidati e commissari e fra gli stessi commissari. Necessario presentarsi con un’autocertificazione e indossando la mascherina, che può essere abbassata durante il colloquio, restando alla distanza di sicurezza di 2 metri. Non necessari i guanti: negli istituti ci sono prodotti igienizzanti. Ogni candidato può portare con sé al massimo un accompagnatore, che deve a sua volta rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina. Per attuare tutte le norme di sicurezza, il Ministero ha stanziato 39 milioni.

Il Commissario straordinario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, d’accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione, ha fatto arrivare nelle 3.268 scuole che ospitano gli esami di Maturità i dispositivi di protezione individuale necessari. Sono stati consegnati 5,3 milioni di mascherine, che coprono il fabbisogno di tutte le sessioni delle prove. Intanto Poste Italiane ha consegnato per conto della Protezione Civile a 25 Istituti Scolastici del Molise i dispositivi di protezione individuale per gli studenti e i docenti. consegnate oltre 29mila mascherine (22mila per la provincia di Campobasso e 7mila per la provincia di Isernia), tutte recapitate direttamente a scuola in tempo per sostenere gli esami.