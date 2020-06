Sanità privata, ai grillini piace solo quella “non molisana”

Politica e sanità, non si litiga solo per il Vietri di Larino, ma anche per due emendamenti presentati in parlamento dalle deputate Tartaglione e Occhionero. Un emendamento a costo zero, sostiene Annaelsa Tartaglione, ma per la Cinque Stelle Rosalba Testamento non è così, perché la Grillina si dice indignata per il deposito, in sede di Decreto Legge Rilancio, da parte delle colleghe molisane, Tartaglione e Occhionero, di due emendamenti, praticamente uguali, che in caso di approvazione consentirebbero agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico operanti nelle regioni in piano di rientro, come il Molise, di poter derogare ai limiti di spesa per quanto riguarda l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di pazienti proveniente da altre regioni. E qui bisogna fare un passo indietro, perché il blocco ai ricoveri extra budget dei pazienti non molisani alla Cattolica e al Neuromed lo ha imposto il Commissario Regionale alla Sanità, Giustini, nominato, a suo tempo, dalla ministra Cinque Stelle della Sanità Grillo. Insomma un vero e proprio cortocircuito di contraddizioni.

E il cortocircuito Annaelsa Tartaglione lo tira fuori nero su bianco, mostrando i documenti e dicendo: “L’onorevole Testamento farebbe bene ad indignarsi, ma per le contraddizioni e gli atteggiamenti messi in campo dal suo movimento politico, i Grillini, che sono maestri nell’arte del predicare bene e razzolare male, meno nel tutelare le ragioni e gli interessi dei cittadini molisani.

La collega Testamento – spiega infatti la Tartaglione – dimentica di aver votato, nel cosiddetto decreto Milleproroghe, un cospicuo finanziamento ad istituti di ricerca privati. Ripercorrendo i fatti – continua la parlamentare Azzurra – si evince che, in data 16 ottobre 2017, il “Decreto Fiscale”, ha previsto l’accantonamento di 32 milioni e mezzo per finanziamenti in favore di strutture accreditate, individuate con decreto del ministro della Salute. E il 5 giugno 2019, la ministra Grillo individuava le strutture beneficiarie del finanziamento per l’anno 2018: l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, il Centro Nazionale di Androterapia Oncologica di Pavia e la Fondazione Santa Lucia di Roma.

Ma non finisce qui, continua la Tartaglione, lo scorso 29 febbraio, attraverso il Milleproroghe – relatore Vittoria Baldino dei Cinque Stelle – ai tre Istituti di ricerca beneficiari, quel finanziamento è stato esteso anche alle annualità 2019 e 2020, per un importo di 65 milioni, che sommati al primo ammontano a 97 milioni e mezzo.Pare quindi assurdo ora che l’onorevole Testamento, parlamentare molisana, dopo aver votato a favore di questi finanziamenti a beneficio della sanità privata non molisana, si indigni ora per la richiesta di consentire alle strutture di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti nelle regioni in piano di rientro dal disavanzo sanitario (come il Molise), la deroga ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in favore di pazienti provenienti da altre regioni”. Oltretutto impedendo a un non molisano di curarsi alla Cattolica o al Neuromed si violerebbe uno dei principi basilari della Costituzione che tutela il diritto a curarsi.

Insomma, dopo la bordata della Testamento, è arrivata la cannonata della Tartaglione che ai Grillini, sostanzialmente, chiede, carte alla mano: perché queste differenze tra strutture, a danno di quelle molisane. Qual è la logica della politica governativa dei Grillini: colpire il Molise e solo il Molise?

E magari perché in Molise non governano loro?