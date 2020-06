Salta il “Civis Anni”, l’evento dedicato ai venafrani illustri

Per il secondo anno consecutivo il Circolo Socio/Religioso San Nicandro di Venafro non ha designato il “Civis Anni”, ossia il cittadino (o la cittadina ovviamente, ma anche un’associazione, un movimento ect.) meritevoli di essere segnalati quale soggetti degni della gratificazione per specifiche qualità poste in essere in campo sociale, civile, professionale, artistico ect. In effetti lo scorso anno, e relativamente al 2018, il sodalizio non pervenne ad alcuna indicazione e la cosa si è ripetuta puntualmente quest’anno, relativa al 2019. Di conseguenza Venafro risulta orfana di “Civis anni” per il secondo anno consecutivo! Cosa significa? La città non ha avuto nel biennio in questione persone o situazioni tali da meritare l’indicazione e quindi la nomina ? Per saperne di più ne abbiamo chiesto a componenti del Circolo in questione, forte di oltre cinquanta iscritti e che anni addietro ideò il riconoscimento onorifico, designando nel corso del tempo quali “Civis Anni” personaggi diversi come Don Salvatore Rinaldi, Parroco di Venafro, Andrea Capobianco, coach di basket, le Mamme per la salute, l’euro parlamentare Aldo Patriciello, Ritamaria Matteo e Antonio Cotugno, giovani venafrani di cui vennero donati gli organi dopo la loro tragica morte, l’ing. Filippo Ottaviano, il Generale dei Carabinieri Salvatore Luongo ed altri ancora. “Sia nel 2019 che quest’anno -hanno asserito dal predetto Circolo- non si è raggiunto il numero legale minimo dei presenti per poter procedere alla designazione del Civis Anni 2018 e 2019. Pochi partecipanti alle riunioni indette per indicare il cittadino, la cittadina, l’associazione o il movimento meritevoli della nomina. Conseguentemente non sono state raggiunte determinazioni di sorta. Speriamo per il 2021”. Il Circolo Socio/Religioso San Nicandro, si ricorda, è nato nello stesso sito religioso che porta il nome del Patrono di Venafro, San Nicandro, è attualmente presieduto dalla Preside Vincenzina Scarabeo Di Lullo, conta su oltre 50 iscritti ed ha come assistente spirituale Fr. Cosimo Vicedomini, Rettore della Basilica del Patrono e Custode dell’attiguo Convento Francescano.

Tonino Atella