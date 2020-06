Primo giorno di Campus al Cus Molise

Tanti bambini nella giornata inaugurale per una prima dal sapore speciale al Cus Molise. Esordio migliore non poteva esserci, dunque per il Campus estivo organizzato dal Centro Universitario Sportivo del Molise. Dopo l’emergenza sanitaria da Covid 19 i vertici del Cus hanno curato tutto nei minimi dettagli con un occhio particolare soprattutto all’igiene e alla sicurezza.

Alle 8 di questa mattina come avverrà fino alla riapertura della scuola nel mese di settembre, i bambini hanno varcato la soglia del Palaunimol per vivere la prima di tante giornate in allegria insieme ad amici vecchi e nuovi con i quali condividere l’estate. Lo hanno fatto in totale sicurezza attraversando il pre-triage allestito all’ingresso del Palaunimol nel quale sia ai bambini che ai genitori è stata misurata la temperatura e sono state igienizzate sia le mani che la suola delle scarpe. Poi si è passati alle attività in totale sicurezza e rispettando il distanziamento sociale. Uno staff qualificato di ragazzi con Mario Faraone a guidare una macchina organizzativa che si è consolidata nel tempo e che ha visto l’inserimento di nuovi elementi pronti a mettersi a completa disposizione dei ragazzi. Numeroso anche il gruppo del football camp curato con impegno, passione e competenza da Manuel Di Palma con la collaborazione dell’asso brasiliano del Cln Cus Molise, Matheus Barichello e Giovanni Capra. Sono partiti gli allenamenti per affinare la tecnica e nelle prossime settimane si continuerà a lavorare per crescere insieme.