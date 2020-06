Prima due chiacchiere al bar e poi la rapina: la polizia individua e arresta un 23enne

La polizia ha arrestato un ragazzo marocchino di 23 anni da tempo residente a Termoli con l’accusa di rapina impropria per aver rubato dei soldi dalla cassa di un bar della città e aver ferito in maniera non grave la barista. Il fatto è avvenuto nelle prime ore di domenica 14 giugno e il giovane avrebbe approfittato di un attimo di distrazione della barista per arrivare alla cassa, dove poi sarebbe stato scoperto proprio dalla ragazza. Il marocchino nel tentativo di fuggire ha spintonato la barista, colpendola al torace in maniera non grave. E’ stato rintracciato dopo poco il colpo dagli agenti del commissariato di via Cina. Si trova ora ai domiciliari.