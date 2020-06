Laurearsi ai tempi del coronavirus: Vincenzo Antenucci, in quarantena, proclamato dottore fisioterapista

Vincenzo Antenucci proclamato dottore fisioterapista. Difficile e imbarazzante essere soli, come tanti studenti per la situazione eccezionale causa emergenza Coronavirus. Come per gli Atenei italiani, anche quelli spagnoli hanno deciso di non fermare i corsi, sfruttando la piattaforma online e permettendo agli studenti di concludere il loro percorso universitario e discutere le tesi. Vincenzo ha frequentato il corso universitario di Fisioterapia presso la UCAM di Murcia, in Spagna, ed è arrivato il giorno di discutere la sua tesi dal titolo: “Gli effetti del Flossband sulla mobilità articolare”. Ha scelto questo argomento per approfondire e divulgare una tecnica innovativa che va ad agire sulla mobilità articolare. Una discussione di laurea particolare, emergenza nell’emergenza per il modo in cui è giunta la sua convocazione. In piena quarantena ed isolamento, senza parenti ed amici a supporto, senza la tensione che si respira in aula di fronte alla commissione. Sarà perché appassionato da sempre di sport, Vincenzo ha da sempre perseguito il suo obiettivo, cioè quello di agire nel campo della fisioterapia, ed oggi, con determinazione, ha coronato il suo sogno dopo quattro anni di corso così come previsto in Spagna. Con tenacia ed applicazione ha studiato per ciò che gli è piaciuto e sognato. Tutti noi gli facciamo i complimenti per lo studio e l’impegno. Il mondo e la vita vanno avanti e gli auguriamo di raggiungere presto tutti i successi professionali che merita. Congratulazioni da parte di mamma Assunta, papà Ottavio e Chiara.