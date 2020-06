“Lanterne e grembiulino”, iniziativa a Campobasso a sostegno della scuola

“Lanterne e grembiulino”, l’iniziativa anche a Campobasso per dire no alla didattica a distanza, organizzata da un gruppo di cittadini, tra cui genitori e insegnanti. L’occasione per ribadire la necessità di tornare in classe, a settembre, ma anche per chiedere chiarezza su quali siano le intenzioni del ministero dell’Istruzione. Non è ancora chiara, infatti, l’intenzione del ministero su come intenda organizzare le lezioni, dove organizzarle. Insomma, una situazione che sembra essere ancora in alto mare. Intanto settembre si avvicina, seppure a piccoli passi.