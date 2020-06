Gianluigi Torzi scarcerato. I suoi legali: è stata chiarita la sua posizione

E’ tornato in libertà Gianluigi Torzi. A darne notizia i suoi avvocati, Ambra Giovene e Marco Franco, che commentano con soddisfazione il provvedimento. Nel provvedimento stesso si dà atto che la difesa ha presentato un’articolata memoria ed ha messo a disposizione numerosi documenti utili per ricostruire i fatti per cui è sotto inchiesta.E’ stato un lavoro complesso ed approfondito, hanno spiegato i difensori del faccendiere, ma è stata l’occasione per chiarire , in maniera definitiva che il comportamento di Torzi non corrispondeva a quanto era emerso dalle indagini fino a quel momento acquisite. Gli avvocati della difesa ritengono di avere offerto un contributo fondamentale, così come hanno riconosciuto dagli inquirenti vaticani.