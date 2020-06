Centro Covid a Larino, si del Consiglio regionale. Tensioni nella maggioranza

Con 11 voti favorevoli, quelli del M5S e PD a cui si sono aggiunti quelli di Michele Iorio, Aida Romagnuolo e Filomena Calenda, è passata in Consiglio regionale la mozione delle opposizioni che impegna il Presidente della Regione, Donato Toma, a compiere tutti gli atti necessari a costituire presso l’ex ospedale Vietri di Larino un centro specialistico sia per la trattazione del Covid-19 sia, in maniera più ampia, per la trattazione su base interregionale dell’intera gamma delle malattie infettive. La seduta monotematica della massima assise regionale si è aperta con la notizia di una nota, pervenuta nella tarda serata di ieri, con la quale il Commissario ad acta per la Sanità, Angelo Giustini, ha fatto pervenire al Consiglio regionale la propria proposta per l’istituzione del centro in questione presso il Vietri. Un atto ritenuto dal governatore e dagli uomini vicini a Toma al limite dello sgarbo istituzionale, poiché giunto alle porte del Consiglio già convocato e senza che se ne sia potuta avere cognizione prima; un atto che invece, da parte dei fautori dell’idea e, principalmente dalle opposizioni, è stato visto come l’ulteriore conferma di una tesi sulla quale si registrano larghi consensi. In tal senso, infatti, si sono espressi ben 118 sindaci molisani. L’esito della votazione finale non ammette dubbi: 11 favorevoli, otto astenuti (la maggioranza residua allineata al governatore, astenuto anche lui) e due assenti: il consigliere Di Lucente e il presidente del Consiglio Micone. Toma, nel corso del dibattito, ha ribadito il proprio scetticismo per la scarsa praticabilità sul piano pratico della proposta messa in campo dalla struttura commissariale.

La votazione si presta ad una doppia lettura e se da un lato traccia un orientamento preciso in materia sanitaria, dall’altro mette in risalto, sempre sul piano della salute, lo stato cagionevole della maggioranza di centrodestra. O quel che ne resta visti i costanti distinguo che da mesi si susseguono. “La maggioranza siamo noi, non lei e i suoi assessori”, ha tuonato in aula Andrea Di Lucente nei confronti di Toma, parlando anche a nome dei sei consiglieri (lo stesso Di Lucente, Micone, Cefaratti, Romagnuolo, Calenda, D’Egidio) che avevano raccomandato a Toma la nomina di un eletto quale assessore e che, invece, in cambio hanno ricevuto un secco nulla di fatto ritrovandosi assessore un esterno, l’avv. Michele Marone.

Prima di Andrea Di Lucente ad intervenire con toni molto duri era stata l’ex leghista Aida Romagnuolo. Anche lei ha contestato a Toma la nomina di un assessore esterno, “un’offesa per la democrazia e per migliaia di cittadini – ha detto – e un affronto alla democrazia”. Ancora più dura la Romagnuolo sulla vicenda che ha portato alla estromissione dal Consiglio regionale dei Consiglieri supleti: “Mi pento – ha detto – e chiedo a loro scusa”. “I patti con Toma – ha concluso – non prevedevano la nomina di un esterno in giunta”.

Appare quindi sempre più salda un’alleanza stabile e trasversale che vede sulla stessa linea di fronte M5S, PD e tre consiglieri regionali: Iorio, Romagnuolo e Calenda. Se a questi poi si aggiungo gli atri quattro de gruppo dei dissidenti, tra cui il Presidente del Consiglio Micone, la maggioranza di centrodestra sembra ormai dissolta. Le carte, tuttavia, si scopriranno realmente in occasione della mozione di sfiducia a carico del Governatore annunciata dai grillini e che sarà posta in discussione nell’arco di 15 giorni. Sulla mozione, che verrà presentata senza simboli di partito, c’è già la convergenza del PD. Sarà quello il vero banco di prova della maggioranza che elesse Donato Toma. Difficile credere, al momento, che i dissidenti del centrodestra votino un atto che, di fatto, chiude la legislatura e rimanda tutti a casa. In politica, tuttavia, nulla è puiù incerto delle certezze. Al momento, quindi, tutte le ipotesi sono aperte.