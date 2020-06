Agrimercato di Campagna amica, parte il servizio di consegna a domicilio

Per venire incontro alle esigenze dei clienti le aziende dell’Agrimercato di Campagna Amica di Piazza Cuoco a Campobasso hanno deciso di attivare, a partire da giovedì 18 giugno, il servizio di consegna della spesa a domicilio. In tal modo i consumatori impossibilitati a recarsi al mercato, o chi semplicemente desidera avvalersi di questo servizio, potrà ordinare comodamente al telefono (n. 3773848075) ciò che desidera e ricevere la spesa comodamente a casa propria, sia il giovedì che il sabato. La consegna, che prevede un contributo simbolico di solo 2 euro, sarà effettuata da un incaricato del mercato a partire dalle ore 12.00. Con l’attivazione di questo servizio, offerto gratuitamente nei mesi del lockdown, le aziende di Campagna Amica presenti all’Agrimercato confermano la volontà e l’impegno di essere sempre più vicine ai consumatori, offrendo loro la possibilità di acquistare gli ottimi prodotti a Km zero made in Molise, senza dover necessariamente recarsi al mercato.