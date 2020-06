“Larino come centro Covid rischierebbe di diventare una cattedrale nel deserto”. Queste le recenti affermazioni del governatore Donato Toma, che hanno innescato la scintilla, alzando i toni dello scontro politico. Perché all’Amministrazione frentana guidata da Pino Puchetti quelle parole sono sembrate un’offesa e l’intero Consiglio comunale ha scritto una lettera al presidente, invitandolo “a non denigrare più il territorio molisano che rappresenta, in particolar modo quello del Basso Molise con affermazioni che non trovano riscontro nella realtà”. “Questa amministrazione, come noto, sta lavorando in maniera unitaria e in collaborazione con 118 Sindaci del territorio – c’è scritto nella lettera – per garantire alle popolazioni dell’area del cratere e del comprensorio del basso Molise, spesso poco considerate, una sanità efficiente. Una sanità valida ed efficace nel fronteggiare, anche in periodi di emergenza, accadimenti come quelli del Covid-19”. Secondo il consiglio comunale il Vietri è un ospedale idoneo alla cura dei principali sintomi del coronavirus dal punto di vista strutturale, ma anche per la presenza della camera iperbarica. Nel corso del tempo poi potrebbe anche potenzialmente sfociare in un Istituto a carattere interregionale per la Ricerca e lo Studio delle malattie infettive. Per i consiglieri di maggioranza e opposizione “Quest’ultimo aspetto non è da sottovalutare dato che rappresenterebbe un’opportunità per ridare dignità e speranza di rilancio ad un territorio, per lungo tempo penalizzato da tutta una serie di programmazioni sanitarie inappropriate e poco rispettose degli equilibri territoriali della Regione”. Ecco perché invitano Toma a riferire in Consiglio regionale ed anche, volendo, a Larino, le motivazioni per le quali l’istituzione del Centro Covid al Vietri costerebbe 34 milioni di euro a fronte dei 2,5 milioni di euro che, a suo avviso, si spenderebbero per l’istituzione dello stesso a Campobasso. “Una Regione si governa promuovendo e favorendo gli equilibri tra i diversi territori e non avvantaggiando alcuni a discapito di altri – affermano i consiglieri frentani in conclusione-. Non si è partecipi della stessa storia se si disconoscono le esigenze di un territorio e di una comunità con scelte che dividono, in contrasto con i principi stessi di unità e di democrazia e con il senso stesso di politica”.