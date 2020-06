VIDEO. Chiauci non rinuncia alle sue tradizioni, messa in piazza per la ricorrenza di S. Antonio

Seppur in forma ridotta e con le dovute precauzioni, i cittadini di Chiauci non hanno rinunciato a una delle tradizioni più sentite in paese. Per la ricorrenza di Sant’Antonio da Padova è stata infatti celebrata una messa. Don Francesco Corazzari ha accolto i fedeli davanti alla chiesa del Santo Rosario, in piazza Umberto I. Tutte le persone presenti hanno indossato la mascherina e rispettato le distanze di sicurezza, mentre le pagnotte benedette sono state protette da un pellicola trasparente. Quest’anno, dunque, non è stato possibile organizzare la rituale distribuzione del pane casa per casa, organizzata a turno da 2 delle 16 famiglie che portano avanti la tradizione. Durante l’omelia don Francesco ha comunque sottolineato il senso di appartenenza alla comunità dei chiaucesi e il loro forte attaccamento alle tradizioni, dimostrato anche in questa occasione.

