Post Covid: 150mila euro per mettere in sicurezza le spiagge libere

150 mila euro per mettere in sicurezza le spiagge libere della costa molisana in questa fase post Covid, somma che verrà distribuita in proporzione al numero di chilometri per Comune. Il finanziamento è stato reperito dalla Regione Molise attraverso il progetto di cooperazione iternazionale denominato “Due Mari”. I dettagli sono stati illustrati durante un incontro del governatore Donato Toma e dell’assessore al turismo Vincenzo Cotugno con i quattro sindaci della costa: è prevista la regolamentazione dell’accesso alle spiagge libere, con la predisposizione di stewart e hostess incaricati, bagni autoigienizzanti e differenziazione dei percorsi di entrata e uscita.