L’albero della vita ad uncinetto realizzato dall’associazione “Un Filo che Unisce” per la festa del Corpus Domini. Un albero realizzato ad uncinetto, dalle mani esperte dei componenti l’associazione, con un messaggio di speranza e di rinascita, dopo i tempi bui portati dalla pandemia. Questa sera, 13 giugno, la realizzazione sarà installata in piazza Fontana, in occasione della festività religiosa del Corpus Domini “con l’albero della vita vogliamo lanciare un messaggio a tutta la popolazione di Trivento – afferma il presidente dell’associazione, Michela Anziano – un messaggio di speranza e di rinascita, dobbiamo ripartire e rinotarne pian piano alla normalità. Un messaggio che lega bene con il significato stesso del Corpus Domini, pane della vita e per la vita”. Durante il lockdown, l’associazione ha realizzato un’altra bella composizione, sempre ad uncinetto, con la frase “Andrà tutto bene”. L’Associazione “Un filo che unisce” nasce a Trivento – si riporta sulla home page dell’associazione – da un gruppo di donne appassionate di uncinetto ma molto legate alla propria terra. Il gruppo si ufficializza a luglio del 2019 costituendosi nella forma di associazione di promozione sociale. Un filo che unisce è un’associazione rivolta alla valorizzazione della manualità in un linguaggio nuovo, attraverso la realizzazione di progetti a sfondo sociale e per la promozione del territorio. Una realtà che invitiamo tutti a conoscere”.