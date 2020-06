Da lunedì al via il campus estivo della Chaminade Campobassi per un’estate di divertimento e in sucurezza. La Chami al Campus riapre le porte dell’area Sturzo, l’impianto comunale gestito dalla società del capoluogo. Dopo la chiusura della stagione a causa della pandemia la Chaminade riparte proprio dai più piccoli con il campus organizzato in collaborazione con la Ludoteca Magicabula. Gli istruttori della Scuola Calcio Elitè rossoblù coordinati da Siro D’Alessandro cureranno la parte sportiva mentre, gli animatori di Magicabula si occuperanno delle attività ludico ricreative con il coordinamento di Antonello Pascale. La Chami al Campus è aperto a bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Lunedì via alla prima settimana, l’appuntamento è alle ore 7:30 al Campo Sturo dove sarà allestito un Triage di accoglienza con termoscanner, con ingressi programmati e scaglionati quotidianamente per controllare la temperatura corporea e garantire il rispetto delle norme anti-covid, animatori e strutture saranno muniti di tutti i dispositivi igienici. Previste iscrizioni a numero chiuso per rispettate le direttive ministeriali e per assicurare a tutti i partecipanti la massima attenzione e coinvolgimento in ogni attività proposta. I bambini verranno divisi per fascia di età e in gruppi di massimo 5/7 componenti. Tante le attività proposte, con la possibilità di utilizzare anche le strutture al coperto dell’impianto Sturzo. Qualora si utilizzassero spazi comuni (in tempi diversi), lo staff provvederà alla sanificazione delle attrezzature nei momenti di cambio tra un gruppo ed un altro (stessa cosa per i bagni).

Giornata tipo:

07:30-08.45 accoglienza

9:00-9:30 sigla e “laChami pensare”

09:30-11:00 attività a tema in base a etá e gruppi

11:00-11:30 merenda

11:30-13:10 seconda parte di attività a tema

13:10 sigla e saluti