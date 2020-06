Un infortunio mortale sul lavoro si è verificato in serata in un’azienda del nucleo industriale di Pozzilli. Ha perso la vita un ragazzo di Bojano, Domenico D’Amico, di 23 anni. Stava lavorando alla Serioplast, azienda dell’indotto Unilever specializzata nella produzione di flaconi, bottiglie e tappi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Filignano, gli operatori del 118 della postazione di Venafro e i Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia. Dalle prime informazioni raccolte sembra che il ragazzo stesse lavorando a un macchinario. A dare l’allarme i colleghi di lavoro. Vani, purtroppo, i tentativi di soccorso. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le prime conferme sull’infortunio mortale sul lavoro sono arrivate anche dal sindaco di Pozzilli, Stefania Passarelli. Sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Una brutta notizia mi è giunta in questo momento. Alla Serioplast c’è’ stato un infortunio sul lavoro, un ragazzo di Bojano di soli 22 anni ha perso la vita. Alla famiglia vanno le nostre più’ sentite condoglianze”. Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio del Veneziale di Isernia.