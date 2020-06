L’emergenza sanitaria da Covid 19 sembra essere ormai alle spalle per il Molise. Al Cardarelli non ci sono più pazienti ricoverati per infezione da Coronavirus, mentre le attività ambulatoriali stanno tornando lentamente alla normalità. Ma non mancano i problemi e i disagi sia per gli utenti che per il personale sanitario. In effetti la maggior parte degli ambulatori, durante l’emergenza Coronavirus sono stati trasferiti nel padiglione attiguo al Cardarelli, quello che secondo l’idea del governatore Toma dovrebbe ospitare il centro Covid. Questo fa sì che i pazienti, dopo aver fatto la fila in ospedale, all’accettazione per l’impegnativa, devono poi uscire e fare il giro attorno all’ospedale, dove si trovano gli ambulatori. Stesso discorso anche per gli operatori sanitari. Insomma, una situazione estremamente complicata, denunciata con forza dal sindacalista della Fials, Carmine Vasile, secondo il quale è necessario riorganizzare in maniera efficiente la rete ambulatoriale, venendo incontro alle esigenze degli utenti ma anche di quanti lavorano all’interno dell’ospedale.