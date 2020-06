Dopo qualche giorno di silenzio sono tornati a parlare i presidente della Lega Pro, Ghirelli, e della LND,Cosimo Sibilia. Quest’ultimo si è soffermato sulla situazione del calcio italiano in questo momento e sulla volontà di operare le riforme: “Sono concentrato per risolvere i problemi del calcio italiano. Punto primo: le riforme, io sono stato soddisfatto dell’operato di Gravina, adesso però bisogna ragionare sul da farsi. Sento discutere delle percentuali nel Consiglio Federale, noi siamo un 34% e i professionisti altrettanto 34%, ma se mi vengono a dire che la Serie A pesa poco, è una questione che devono risolversi tra loro. Il fatto è che non possiamo mantenere cento squadre professionistiche, diamo il giusto merito alla Serie A. Noi siamo sostenuti da piccoli imprenditori, artigiani, sono questioni da 1000 e 2000 euro, finanziamenti più facili se riparte il paese. A parte ciò, dobbiamo riconoscere il ruolo della Serie A, riducendo le società professionistiche e dare possibilità a tutti di sentirsi parte integrante nel nostro movimento”.

In Lega Pro deciso Ghirelli in merito alla scelta dei play off e dei play out: “Se avessimo ripreso il 21 giugno, con 23 turni in calendario tra campionato, coppa Italia e spareggi, avremmo finito, giocando ogni mercoledì e domenica, il nove settembre. Se a ciò si congiungevano i viaggi per l’Italia… Penso che solo questi due dati confortino la scelta della impossibilità di poter riprendere il torneo allo stato originario. Da qui, la scelta dei playoff e dei playout”. Ricordiamo che in serie C l’esito del campionato è stato deciso in base alla classifica finale dei tre gironi di Lega Pro. Mercoledì la Lega ha comunicato di aver ricevuto la rinuncia a partecipare agli spareggi promozione, entro il termine fissato, di Arezzo, Modena, Piacenza, Pontedera, e dalle due undicesime classificate, Vibonese e Pro Patria, che sarebbero potute subentrare in luogo della vincente di Coppa Italia. Ma in questo quadro c’è da aggiungersi che venerdì il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, ha inflitto una serie di penalizzazioni per violazioni segnalate dalla Covisoc e legate al pagamento nei termini previsti degli emolumenti e dei relativi contributi: nel dettaglio, due punti (da scontarsi nella corrente stagione sportiva) per Casertana e Catania, uno per la Robur Siena. Se per le prime due società, appartenenti al Girone C, la situazione di classifica non viene sostanzialmente modificata lo stesso non si può dire della Robur Siena, che invece si vede scavalcata in classifica dall’Alessandria in piena zona playoff, cambiando quindi gli accoppiamenti.