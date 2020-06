Ricorso di Paola Matteo sulla sua estromissione dalla carica di Consigliera regionale

“Dopo un periodo di profonda riflessione – ha detto Paola Matteo, ex Consigliera regionale – e dopo un serrato confronto con i cittadini molisani, incredibilmente colpiti dalla mia estromissione dalla carica di Consigliera Regionale, tra l’altro in un momento storico tra i più drammatici della nostra Repubblica, ho conferito mandato ai miei legali, avvocati Ruta, Zezza e Romano, di tutelare la mia posizione proponendo ricorso davanti all’Autorita’ Giudiziaria competente”.

Matteo ha detto di essere serena perché ha la certezza di aver adempiuto sempre con coscienza e assoluta serietà al mandato istituzionale , grazie al voto dei cittadini.

“Non porto nessun rancore personale né politico – ha spiegato – ma non rinuncio ad esprimere profonda disapprovazione istituzionale per gli atti posti in essere dal Consiglio Regionale in una vicenda che segna un punto di non ritorno nel rapporto tra Organi Istituzionali e cittadini. Pertanto, mentre ogni eventuale approfondimento legale può essere richiesto ai miei avvocati, personalmente preferisco non rilasciare ulteriori commenti né dichiarazioni, riservandomi di farlo in una prossima conferenza stampa” ha concluso Paola Matteo.