CUS Molise, da lunedì al Pala Unimol via al campus estivo

Il Cus Molise riapre anche per i più piccoli, da lunedì via al Campus estivo. Mario Faraone, storico capo campus del Centro Universitario Sportivo ha presentato l’edizione 2020: “Ci siamo dovuti adeguare alle normative del Governo che sono molto rigide. In queste settimane abbiamo dovuto lavorare sodo per preparare la struttura nella maniera migliore possibile. Gestire tanti bambini come abbiamo sempre fatto noi non è una cosa semplice ma grazie al grande lavoro svolto siamo convinti di aver fatto il giusto per far partire anche quest’anno il nostro campus nonostante la pandemia che ha colpito tutti. Siamo convinti di poter fare un ottimo campus in completa sicurezza”.

E’ un modo per dare un segnale importante che conferma l’ottimo lavoro svolto nel corso del tempo dal Cus Molise. “Ripartiamo con tantissime novità e soprattutto in totale sicurezza. Sarà allestito un pre-triage all’esterno del Palaunimol dove all’arrivo sarà misurata la temperatura sia al bambino che al genitore. Ci sarà l’obbligo da parte dei bambini di sanificare le mani e la suola delle scarpe attraverso un tappetino igienizzante. Ci saranno ingressi differenziati per evitare assembramenti e al termine di ogni giornata verrà effettuata la sanificazione di tutti gli ambienti con apposite macchine all’ozono per garantire la massima sicurezza a tutti. Il Cus tra l’altro ha lanciato un’altra grande novità, quella dell’app Well Team che consentirà di effettuare prenotazioni e pagamenti e quindi di evitare file ed assembramenti. Un grazie va anche all’Università degli Studi del Molise che come ogni anno ci supporta e ci mette a disposizione le sue strutture per rendere ancora migliore il nostro campus. Mi riferisco agli impianti della facoltà di Giurisprudenza dove andremo a svolgere diverse attività sportive”.

Il vostro è un gruppo di lavoro valido che gestisci e che nel tempo ha dimostrato di saper dare ampie garanzie.

“Assolutamente sì. Con il tempo poi si va a cementare il rapporto e lavorare insieme diventa semplice. Si vanno a conoscere pregi e difetti di ognuno di noi e questo agevola il compito. Il gruppo è la nostra forza e sono convinto che anche quest’anno ci divertiremo”.