Coronavirus, ben 24 pazienti guariti, nessun nuovo contagio dai 351 tamponi. Non ci sono più ricoverati per Covid

Buone notizie dall’ultimo bollettino Asrem sull’emergenza Coronavirus diffuso in serata perchè ci sono dati tutti ampiamente favorevoli. Oggi nessun nuovo contagio e tutti negativi i 351 tamponi processati. Ci sono inoltre ben 24 nuovi guariti, tra questi 20 appartengono alla comunità rom di Campobasso. Ci sono poi anche un’ altra persona del capoluogo e un residente di Cercemaggiore. L’altra novità importante del giorno è che per la prima volta non ci sono più ricoverati al Cardarelli per Covid nei reparti di Malattie infettive e Terapia intensiva. Gli ultimi due pazienti, di Campobasso e Portocannone, sono stati dichiarati guariti dal Coronavirus e dunque trasferiti in reparti no covid per altre patologie. Alla luce di queste novità cala drasticamente il numero degli attualmente positivi che sono 97 e scendono dunque sotto quota 100. Il numero dei guariti balza a 307.

Il numero complessivo de casi positivi dall’inizio dell’emergenza resta fermo a 439 mentre quello dei tamponi sale a 17.630.

Di seguito la mappa aggiornata comune per comune:

16 su 136

64 – Campobasso

11 – Termoli

3 – Cercemaggiore, Portocannone, Belmonte

1 – Baranello, Campolieto, Castellino del Biferno, Gambatesa, Macchiagodena, Montaquila, Oratino, Poggio Sannita, San Giuliano del Sannio, San Martino in Pensilis, Vinchiaturo