Al Palazzo Gil di Campobasso inaugurata la mostra sui diritti delle donne Womahr

Quadri, sculture, installazioni e video di artisti internazionali che hanno come filo conduttore e tema la protezione e promozione dei diritti delle donne come fondamento della pace e della sicurezza. Opere che costituiscono la mostra Womahr (women art human rights for peace) inaugurata oggi negli spazi espositivi del palazzo Gil a Campobasso e curata dal Docente Unimol Lorenzo Canova e dal critico d’arte Piernicola Maria Di Iorio. E’ la prima tappa di un tour espositivo che toccherà poi Roma e il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York.

“Una mostra sui diritti delle donne – hanno detto i curatori – che ha un respiro internazionale”.

Tra le opere, spicca il ritratto di bambina di Giosetta Fioroni, un simbolo per tutte le bimbe del mondo. C’è poi la Santa Teresa di David Fagioli, artista che opera in Molise, opera molto simbolico. La mostra inaugura la ripresa dell’attività culturale in Molise dopo lo stop dovuto al coronavirus come sottolineato dal Governatore Toma e dall’assessore regionale Cotugno. “Un modo per ripartire e respirare aria nuova – ha detto Toma – avevamo bisogno di cultura e oggi Campobasso è un poò New York, vista l’importanza internazionale della mostra”

Ha parlato dell’attività e programmazione della Fondazione Molise Cultura, la presidente Antonella Presutti. “Si ripartirà con il cinema e la rassegna noir in estate, stiamo programmando la ripresa teatrale se sarà possibile, ma anche Poietika e poi ci sarà l’interessante piece teatrale sul delitto Matteotti scritto e ideato dalla giornalista Carmen Sepede”.