Poste, nuove riaperture a Frosolone, Torella e Cerro al Volturno

Poste Italiane comunica che da oggi l’ufficio postale di San Pietro in Valle, fino a ieri operativo con uno sportello presso l’ufficio postale di Frosolone, è tornato disponibile nella frazione, all’interno di un container posizionato in piazza Jan Palach. A partire dalla prossima settimana, l’ufficio postale sarà aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Inoltre, da lunedì 15 giugno, gli uffici postali di Torella del Sannio e Cerro al Volturno, i cui orari di apertura al pubblico erano stati temporaneamente rimodulati, ripristinano la consueta operatività dal lunedì al sabato. In Molise, secondo varie modalità orarie, sono aperti 160 uffici postali su 167 complessivi.