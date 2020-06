I comuni del territorio uniti per uscire dall’emergenza sanitaria ed economica. I sindaci di oltre 15 comuni del territorio si sono ritrovati a Trivento per discutere insieme come affrontare la situazione di crisi in atto, dovuta al Coronavirus. Il primo argomento messo a dibattito, gli orari di apertura di ristoranti e bar, una pianificazione omogenea, così da evitare eventuali migrazioni da un paese all’altro. Si è stabilito una formula sperimentale e valida dal 12 giugno e fino al prossimo 19 luglio per poi eventualmente prorogarla: da domenica al giovedì si può rimanere aperti fino alle due di notte, mentre il venerdì e il sabato fino alle tre. La musica potrà restare accesa fino all’una di notte. “Abbiamo sentito la necessità di incontrarci – ha riferito il sindaco Corallo – per uniformare le azioni e per ripartire insieme. Ci troviamo in una situazione di crisi comune dalla quale si può uscire soltanto sincronizzando gli interventi. I vincoli portati dall’emergenza – continua il primo cittadino di Trivento – potrebbero ritornarci anche favorevoli, ipotizzando un impulso al turismo del territorio. E su questo dobbiamo creare percorsi comuni tra le amministrazioni, offrendo dei pacchetti turistici completi con tutte le variegate risorse del nostro territorio. Inoltre, abbiamo condiviso gli orari di apertura dei locali pubblici – ha concluso Corallo – andando incontro alle esigenze di tutti, sia degli esercenti, che dei fruitori”. In merito agli orari, i sindaci presenti alla riunione hanno dato mandato al segretario comunale di Trivento, Pasquale De Falco, di preparare la delibera che poi le rispettive amministrazioni comunali daranno esecutività.