Export in calo in tutta Italia ma non in Molise: +57 per cento

Nel primo trimestre 2020 si stima un’ampia diminuzione congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali ma il Molise fa eccezione. La flessione dell’export interessa oltre la meta’ delle regioni italiane ed e’ piu’ ampia per Valle d’Aosta (-21,4 per cento), Basilicata (-17,2 per cento) e Marche (-9,5 per cento). Diversamente, tra le regioni piu’ dinamiche all’export, nel confronto con il primo trimestre 2019, ci sono Molise (+57 per cento), Liguria (+39 per cento) e Sardegna (+12,2 per cento).