Centro Covid al Vietri di Larino, Toma: sono scettico, sarebbe una cattedrale nel deserto

La sanità secondo il presidente della Regione Toma. Una sanità che punta alla riorganizzazione delle rete ospedaliera, con il Cardarelli Dea di secondo livello e l’ospedale Vietri di Larino che con il Santissimo Rosario di Venafro diventano case per la salute, strutture sanitarie destinate alla riabilitazione.

E’ l’idea illustrata dal governatore Toma in conferenza stampa e proposta al commissario Giustini. Perché è il commissario ad avere, in questa fase, la titolarità ad intervenire sulla programmazione sanitaria.

Il presidente della Regione ha poi voluto dire la sua sull’ipotesi del Vietri centro Covid. “Sono scettico rispetto a questa prospettiva – ha detto – perché rischieremmo di realizzare una cattedrale nel deserto, con l’utilizzo di risorse pubbliche su una struttura che, una volta finita l’emergenza covid risulterebbe un duplicato dell’ospedale di Termoli”.

L’idea, invece, è quella di utilizzare un padiglione, attualmente vuoto, attiguo all’ospedale Cardarelli. Una struttura vivina al nosocomio ma separata e con la pista per l’elisoccorso vicina.

Ma a decidere non sarà la Regione. L’ultima parola spetterà, come ha ricordato più volte, il commissario Giustini, chiamato a contemperare le esigenze, legittime dei cittadini che chiedono di potersi curare e quella di far quadrare il bilancio di una sanità con i conti ancora in profondo rosso.