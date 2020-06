Venafro. La storia umana e di fede dei Santi Martiri Nicandro, Marciano e Daria (III Parte)

“Tornando al passato – è lo scrittore Tonino Atella a scriverlo a conclusione della propria Storia umana e di fede dei Santi Martiri di Venafro Nicandro, Marciano e Daria, pubblicata in tre puntate – e per attestare l’assoluta rilevanza ed il prestigio storico dei Santi Martiri di Venafro, va detto dei personaggi di spicco di epoche trascorse che hanno visitato e si sono genuflessi dinanzi ai resti mortali dei Santi venafrani. Nel 1268 Carlo d’Angiò raggiunge la Basilica di San Nicandro alla vigilia della battaglia di Benevento, prostrandosi al cospetto dell’altare della Cripta allora esistente. Papa Nicola IV nel novembre del 1290 concede indulgenza plenaria a quanti visitano la predetta Basilica, il che testimonia l’assoluta importanza di tale luogo di culto nel corso dei secoli.

Tra fine ‘800 ed inizio ‘900 si hanno invece interventi sostanziosi nella Basilica, con l’ordine dei Frati Minori Cappuccini Francescani che si distingue nella realizzazione del magnifico ed imponente altare ligneo centrale. In effetti tali religiosi nei luoghi di culto

loro affidati sono soliti occuparsi degli allestimenti degli altari, cosa avvenuta anche a Venafro, dove i Frati col francese P. Bernardino da Mentone, al secolo Pietro Campana, realizzano l’altare ligneo principale della Basilica, al cui interno è situato l’artistico tabernacolo. Giusto anni addietro lo stesso altare, intaccato dall’inesorabile trascorrere del tempo, è stato oggetto di cure e restauri da parte di apposito studio di professionisti tarantini, costituito da giovani ed assai affidabili restauratori ambosessi che ne hanno rilanciato e fatto emergere tutta la suggestione e la storia cristiana che la pregevole opera racconta. Vediamo in dettaglio tale storia. In alto è raffigurato San Michele, ai lati troviamo statue lignee di monaci, esattamente a sinistra San Fedele da Sigmarinda e a destra San Felice da Cantalice. Quindi affreschi sacri tutt’intorno al tabernacolo e al centro la magnifica pala del pittore olandese Dirk Hendrickz, italianizzato in Teodoro d’Errico, che raffigura in alto la Vergine col Bambino e in basso San Francesco e i Santi Martiri Nicandro e Marciano in atto di adorazione. Manca però Santa Daria ! Al riguardo, spiegazioni ufficiali mai nessuno le ha fornite. La supposizione é che, non essendo secoli addietro la figura di tale donna Martire ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa, si ritenne (forse) di ossequiare siffatta ufficialità omettendo di rappresentare nella tela anche Santa Daria. I venafrani comunque sono oggi convinti e determinati a tutt’altro ! Venerano Santa Daria alla pari del marito San Nicandro e del cognato San Marciano, ritenendoli appunto i Santi Martiri della Città. E tutto il resto a loro poco o nient’affatto interessa !

L’attualità della fede popolare a Venafro si estrinseca in momenti particolari ed eventi unici. Da segnalare tra l’altro l’Opera di San Nicandro, antico dramma sacro su vita, messaggi ed estremo sacrificio dei Santi Martiri attraverso la narrazione scenica della loro esistenza terrena. Trattasi di lavoro teatrale proposto con cadenza triennale, ed anche oltre, nella settimana precedente il trittico festivo di metà giugno ed inteso come avvicinamento e preparazione spirituale alle celebrazioni patronali, in maniera da vivere queste ultime con la devozione, la partecipazione e la fede dovute. L’Opera viene allestita ed interpretata da persone di diversa età ed estrazione sociale di Venafro e dintorni nel centro storico cittadino, in prevalenza sulla suggestiva piazzetta dell’Annunziata servendosi come ambientazione degli esterni, della scalinata d’ingresso e del sagrato dello stesso luogo di culto, siti assolutamente propizi per siffatta rappresentazione”.

Il prosieguo della testimonianza dell’autore venafrano : “Altra devotissima forma di preparazione spirituale al trittico festivo patronale di metà giugno è il cosiddetto “Mese di San Nicandro”, ossia i trenta giorni (17 maggio/17 giugno) di preghiere e celebrazioni in Basilica (h 5,30 S.mo Rosario, h 6,00 Preghiere ed Esposizione del Ss. Sacramento, h 12,00 ed h 19,00 Sante Messe) perché la mente e lo spirito del credente si avvicinino ed accolgano nella maniera giusta l’insegnamento e le ricorrenze festive di metà giugno. Il culmine di siffatta fede popolare è rappresentato da due momenti particolarissimi. Il primo : il solenne Pontificale del 17 giugno mattina in Basilica con l’offerta da parte del Sindaco di Venafro di ceri e chiavi della Città nelle mani del Vescovo Diocesano a significare il positivo connubio tra potere civile e religioso, e soprattutto la piena e convinta dedizione dei venafrani ai loro Santi Martiri, ai quali affidano protezione e futuro della Città e della sua popolazione. Il secondo : la solenne e partecipatissima processione conclusiva del 18 giugno che intorno alle 20,30, e subito dopo l’effettuazione dell’asta popolare (in dialetto venafrano, l’ “ammessa”) sul piazzale del luogo di culto dedicato al Santo Patrono per aggiudicarsi l’onore e l’onere di mettersi in spalla statue e reliquie dei Santi Martiri, riporta arredi e simulacri sacri alla SS.ma Annunziata intonando decine di volte in coro il bellissimo “Sciogliam di lode un cantico o popol venafrano …”, vale a dire l’Inno popolare in onore dei Santi Martiri, scritto nel 1881 dal poeta Raffaele Atella e musicato dal canonico Domenico Criscuolo, entrambi venafrani. Nella circostanza il popolo porta in spalla esattamente la Testa/Reliquario di San Nicandro, le Reliquie di Santa Daria (più esattamente trattasi di reliquie di martiri cristiani prese dalle catacombe dell’antica Roma, “battezzate” dalla Chiesa quali reliquie di Santa Daria e da allora riconosciute tali dalla popolazione venafrana) ed il veneratissimo Busto argenteo del Patrono San Nicandro, rifatto ex novo nel 1987 su mandato del popolo venafrano dallo scultore di origini molisane -esattamente di Vastogirardi nell’isernino- Alessandro Caetani dopo il furto rimasto irrisolto nell’anno precedente dello splendido originale della Scuola Orafa Napoletana del ‘600, sempre nella memoria di tutti per il coinvolgente e schietto sorriso stampato sul volto del giovane ufficiale dell’esercito romano convertitosi al cristianesimo, giusto com’erano soliti fare i martiri cristiani nell’andare incontro al patibolo pagano. E il simulacro che ricordi San Marciano ? Non c’è ! Venafro non ha alcunché che raffiguri il fratello maggiore del Patrono! Anni addietro un gruppo di volenterosi cittadini si attivò per avviarne la realizzazione, chiese udienza e s’incontrò con l’allora Vescovo d’Isernia/Venafro, Mons. Visco, il quale elogiò idea ed iniziativa definendole “lodevoli e da portare avanti”. I primi impegni successivi furono positivi e la gente di Venafro sposò d’acchito la causa condividendone le finalità. Subito dopo però intervennero fatti e personaggi che finirono per bloccare il tutto, affossando ogni cosa. Qualcuno asserì, assai inopportunamente, “meglio lasciar perdere, ci sarebbero troppe statue da portare in processione!”. Altri invece dissero, “piuttosto si realizzi un mezzo busto in pietra, collocandolo in qualche spazio di verde pubblico della città !”. Un gran peccato siffatti strani ed incomprensibili atteggiamenti, perché appariva ed appare giusto a molti che il popolo di Venafro disponga anche del simulacro che ricordi San Marciano. Non resta perciò che sperare che in un futuro non lontano la bellissima iniziativa popolare della realizzazione della Statua di San Marciano torni in auge e finalmente si concretizzi, in modo che la città possa fregiarsene, completando il novero di Reliquie e Simulacri dei propri Santi”.

In chiusura scrive Atella: “Anche per il 2020 Venafro nella sua totalità sarebbe stata pronta ancora una volta a celebrare e festeggiare i propri Martiri Nicandro, Marciano e Daria, affidandosi loro per un futuro migliore e diverso. Il temibilissimo coronavirus invece induce a riti religiosi diversi dal passato e ad un trittico festivo più contenuto, in ossequio alle norme straordinarie emanate per fermare contagi e pericoli. Ciononostante e in punto di fede i venafrani negli anni a venire continueranno a celebrare e ad affidarsi ai loro Martiri, perché intercedano per la città e per tutti”.

Tonino Atella