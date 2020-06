Lega Pro, scade oggi alle 19.00 il termine per aderire ai play off

Scade alle 19 di oggi 10 giugno, il termine per rinunciare ai playoff del campionato di Lega Pro. Nell’ultimo Consiglio federale la Figc ha dettato le linee guida per la post season, ricordiamo che ci saranno gare secche, a partire dalla fase eliminatoria sino alla finale. Si giocherà in casa della squadra con il coefficiente punti migliore stabilito con la cristallizzazione della classifica ed il successivo algoritmo. Chi deciderà autonomamente di non disputare i play off, dunque non scendere mai in campo, avrà la sconfitta a tavolino mentre chi si ritirerà dopo sarà sanzionato come da regolamento. Al momento le società decise a fare un passo indietro sono Pontedera e Arezzo nel girone A, mentre dovrebbe farli il Siena che venerdì dovrebbe avere il -2 in classifica e perdere tre posizioni. Infatti venerdì 12 la Corte Federale si esprimerà in merito ai mancati pagamenti degli stipendi perCatania e Siena. Due situazioni che rischiano di miniare i playoff essendo ambedue nel novero delle partecipanti. Nella migliore delle ipotesi, ovvero qualora la sanzione in termini di punti fosse minima, assisteremmo semplicemente al cambio l’avversario nel post season con il variare della posizione in classifica, mentre nell’ipotesi peggiore, nell’estromissione diretta dalla volata finale a favore di altri club. Dicevamo delle società a rischio playoff nel girone B il Piacenza, che farà una donazione benefica, anche il Modena verso la rinuncia. Incerta la Sambenedettese il cui destino è legato al passaggio di proprietà. Nel C l’unico dubbio è il Catania, in attesa di penalizzazione. In terra siciliana, inoltre, proprio ieri c’è stato un doppio incontro per via telematica tra l’allenatore Cristiano Lucarelli e i giocatori. Secondo indiscrezioni si è appreso che tutti quei giocatori che ancora devono ricevere gli stipendi di gennaio e febbraio sono orientati a non scendere in campo. Ricordiamo che per scendere in campo è obbligatoria l’attuazione dei tanto discussi protocolli sanitari. Misure di salvaguardia della salute che costano qualche centinaio di migliaia di euro.

In ottica play out è andato su tutte le furie il Picerno, costretto agli spareggi nonostante l’ampio distacco in classifica. Mentre a Rimini sono pronti alla battaglia legale. La rivolta attraversa la città dopo la retrocessione in D per aver vinto una partita in meno rispetto al Fano a parità di punti in classifica, gol fatti e subiti. Il sindaco Andrea Gnassi è andato giù pesante col Consiglio Federale e il ministro Spadafora «Vergognatevi, ci vedremo in tribunale. Il Comune verifica azioni legali a tutela del rispetto delle regole e per denunciare il danno sociale, economico e morale. Avete offeso Rimini e i valori dello sport, che sono stati calpestati senza alcun pudore»”