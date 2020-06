Laboratorio in casa per produrre marijuana, blitz della polizia a Guardialfiera

Un laboratorio all’avanguardia con tanto di serre montate in due piani della sua abitazione a Guardialfiera. Tutto è finito sotto sequestro in casa di un uomo di 38 anni che vive con il padre. Aveva messo in piedi una attività di coltivazione della marijuana che però in piena quarantena per il Coronavirus non è sfuggita alla Polizia. I risultati dell’operazione “Drug Indoor” sono stati presentati in conferenza stampa alla Scuola di Polizia di Campobasso dal questore Giancarlo Conticchio. Con lui il procuratore di Larino Isabella Ginefra e il dirigente del Commissariato di Termoli Maria Concetta Piccitto.

All’interno dello stabile oltre alle serre dotate di lampade e sistemi di ventilazione, era stato realizzato anche un programma settimanale sul quale venivano riportati gli orari e gli interventi di concimazione ed annaffiatura necessari per ogni singola serra. È stato trovato, inoltre, anche un numero consistente di fotografie delle piante di marijuana sicuramente utilizzate per fare pubblicità all’attività. Durante il blitz gli agenti hanno trovato molti vasi con piante di marijuana, numerosi contenitori con foglie essiccate, pasta di marijuana e varie attrezzature per essiccazione, confezionamento e pesatura. Sequestrate oltre alle attrezzature, 14 piante, 300 grammi di marijuana, 6 armi da taglio (4 coltelli, un pugnale e un machete) e varie cartucce detenute illegalmente. L’uomo è finito agli arresti domiciliari con le accuse di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti. Non aveva precedenti per droga ma per detenzione illegale di armi. Dopo l’udienza di convalida si è visto applicare l’obbligo di dimora a guardialfiera.