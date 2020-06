Indagine Camera Commercio su imprese: in Molise aspettative pessimistiche per ripresa

L’impatto dello stop causato dal Coronavirus sull’economia in generale è stato duro. In Molise l’85% delle imprese prevede cali di fatturato, la maggioranza per oltre il 30%. Solo il 13% prevede un aumento. E’ il quadro che viene fuori da un’indagine su base volontaria elaborata dalla Camera di Commercio del Molise per capire il punto di vista degli imprenditori sulle prospettive e la percezione degli effetti dell’emergenza sanitaria. In sostanza le aspettative di recupero non sono affatto ottimistiche. Solo il 25% degli imprenditori ritiene che i cambiamenti saranno temporanei e ci sara’ un graduale, ma progressivo ritorno alla situazione precedente; il 31,6% e’ dell’avviso che, seppur considerevoli, i danni in termini di riduzione della domanda e perdite non comprometteranno la prosecuzione dell’attivita’. Durante lo stop per emergenza Covid 76 imprese su 100 hanno optato per la riduzione delle attivita’ , spesso associata a un forte (per 16%) o moderato (13%) ricorso a soluzioni digitali per il lavoro a distanza. In altri casi, continua l’indagine della Camera di Commercio, si e’ trattato di una limitazione di attivita’ derivante da una chiusura/sospensione imposta dalla normativa. Il 49% degli imprenditori ha dichiarato l’intenzione di ricorrere a strumenti per accrescere la liquidita’; il 37% alla cassa integrazione per l’emergenza; il 21,4% alla moratoria sui finanziamenti. Ancora, emerge che il 96% degli imprenditori ritiene necessario un intervento per assicurare disponibilita’ di risorse finanziarie. Diverse persone intervistate hanno specificato che, ancor piu’ di prima, bisogna risolvere i problemi prioritari della carenza di intrastrutture e delle difficolta’ conseguenti relative ai trasporti.