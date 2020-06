Toma ha deciso: Marone nominato assessore in quota Lega

Colpo di scena in giunta regionale. Il presidente Donato Toma ha deciso che il quinto assessore regionale è, per la Lega, Michele Marone, un esterno. ll decreto di nomina è stato firmato in serata dal governatore. Accelerando i tempi Toma ha indicato l’esponente termolese, attuale presidente del Consiglio comunale della città, proprio poche ore dopo la lettera di sei consiglieri di maggioranza che chiedevano di non nominare un esterno. A Marone sono state assegnate le seguenti deleghe: Politiche della famiglia, giovanili e di parità; Politiche del lavoro; Politiche sociali, Terzo settore; Politiche per l’immigrazione; Tutela dei consumatori.