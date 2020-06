San Timoteo: tac fuori uso, è il secondo guasto in pochi giorni

Fuori uso la tac al San Timoteo di Termoli. Si tratta del secondo guasto nel giro di pochi giorni, una situazione che inizia a pesare e che ha di nuovo creato parecchi problemi sia ai pazienti che sono stati trasferiti in altri ospedali per le urgenze, sia per chi aveva l’importante esame diagnostico prenotato da tempo e ora costretto ad aspettare ancora. Con l’estate alle porte e l’inevitabile maggiore afflusso di persone, un apparecchio così importante non può essere ostaggio di continue manutenzioni. Due anni fa, con la Tac sempre fuori uso, arrivò in ospedale il 47enne di Larino Michele Cesaride, che poi morì pochi giorni dopo a San Giovanni Rotondo per le conseguenze di un’emorragia cerebrale. Solo pochi giorni fa l’inaugurazione al Cardarelli del nuovo centro diagnostico all’avanguardia, con tac e risonanza di ultima generazione. Anche per Termoli è stata già acquistata una nuova tac, ma ci sono rallentamenti dovuti alle procedure tecniche proprio per la gara d’appalto per l’installazione. La scorsa settimana l’Asrem ha sollecitato all’ufficio tecnico un cronoprogramma, considerando che la gara è già stata completata. Non si conoscono ancora però i tempi concordati. L’imperativo, però, che ora arriva dal territorio: è fare presto. Entro la giornata di oggi, invece, l’apparecchio del San Timoteo dovrebbe essere riparato.