Regolamentazione dell’accesso ai parchi, giardini e cimitero, il Comune di Trivento pubblica una nuova ordinanza

L’amministrazione comunale di Trivento, per la prevenzione del contagio da Coronavirus, ha pubblicato una nuova ordinanza che disciplina l’accesso ai parchi, giardini e cimitero. Fino al 5 luglio 2020 l’apertura del cimitero comunale cittadino avverrà solo ed esclusivamente la mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00 con ingresso ed uscita dal cancello del cimitero comunale centrale (accesso vicino camera mortuaria – piazza con la statua del Cristo Risorto) a scaglioni di massimo 30 persone alla volta e per un massimo di 1 ora a gruppo, precludendo di fatto l’accesso dagli altri cancelli delle strutture cimiteriali che risulteranno chiusi. L’accesso al cimitero comunale sarà consentito con l’ausilio dei dispositivi di sicurezza e prestando attenzione a garantire il distaccamento sociale. La vigilanza sarà garantita dai dipendenti comunali e dai volontari del SAE 112 di Trivento. Sempre fino al 5 luglio 2020 sono consentite le cerimonie funebri al cimitero cittadino con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. La vigilanza sarà garantita dai dipendenti comunali e dai volontari del SAE 112 di Trivento. In merito agli ingressi per giardini, parchi, aree verdi e aree di intrattenimento, fino al 5 luglio 2020 la riapertura resta interdetto l’utilizzo dei giochi per bambini, presenti sul territorio comunale con i seguenti orari: mattina, dalle ore 08:30 alle ore 12:30; pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 19:00; a scaglioni di massimo 15 persone per massimo 2 ore. L’accesso sarà consentito con l’ausilio dei dispositivi di sicurezza e prestando attenzione a garantire il distaccamento sociale. L’accesso è consentito anche agli animali muniti di museruola, guinzaglio accompagnati dal proprietario o da altro detentore con obbligo di munirsi di apposito kit per escrementi (paletta e sacchetto). La vigilanza sarà garantita attraverso i dipendenti comunali e dai volontari del SAE 112 di Trivento.