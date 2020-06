Rega: “Fc Matese, pensiamo alla salvezza, se tutto va per il meglio abbiamo pronto un progetto quinquennale”

Il progetto Fc Matese è da qualche giorno operativo. Il Comprensorio Vairano e il Tre Pini Sporting Matese hanno deciso di comune accordo di affrontare insieme, compatti, la nuova avventura della Serie D. Il Comprensorio Vairano ha ottenuto sul campo la quarta serie, il Tre Pini ormai da anni è una solida realtà, forte e strutturata (impianto, staff, settore giovanile) per proseguire il lavoro in un torneo di categoria superiore. Ecco la volontà di creare una nuova società e condividere un progetto destinato a durare nel corso degli anni. A tal proposito abbiamo ascoltato l’ex presidente del Compresorio Vairano Luigi Rega, ora nuovo presidente dell’Fc Matese:

Luigi Rega, sabato pomeriggio c’è stato questo incontro con i rappresentanti del Tre Pini Sporting Matese e l’accordo è stato concluso… Si accordo concluso dopo una trattativa che è durata più o meno un mese, più che altro per definire i particolari e le linee guida generali del progetto. Con il Tre Pini Matese ci siamo resi conto che questo matrimonio può dar lustro perlomeno alla nostra zona del Matese, un progetto con maggior forza per affrontare il campionato di Serie D. Ci siamo visti tutti sabato, alla presenza anche delle autorità, del sindaco e dell’assessore allo sport di Piedimonte Matese, e abbiamo siglato questo accordo che è in via di perfezionamento dal punto di vista tecnico legale. Il nuovo soggetto si chiama Football Matese.

Credo che si giocherà a Piedimonte Matese o sbaglio? Si si giocherà a Piedimonte Matese. Questa è una scelta dettata dal fatto che Piedimonte è la città più popolosa dell’Alto Casertano, e ha uno stadio davvero importante, che con qualche piccolo accorgimento potrà vantare oltre 1000 posti a sedere e ospitare tranquillamente la serie D.

Infine un giudizio sulla cristallizzazione della classifica del campionato di Eccellenza ormai chiuso.. Poco da dire, con il Comprensorio Vairano abbiamo ampiamente meritato il primo posto in classifica e quindi anche la promozione diretta in serie D. Insomma credo che veramente non ci sia nulla da dire, abbiamo raggiunto dei risultati importanti perché oltre al fatto che siamo arrivati a 8 punti sulla seconda a 6 giornate dal termine, con lo scontro diretto a nostro favore, abbiamo raggiunto risultati importanti proprio a livello italiano come la miglior difesa d’Italia, inoltre non abbiamo mai perso oltre ad avere il migliore attacco del torneo. La decisione della Lega di cristallizzare le classifiche in questo caso credo sia più che giusto.

Sei anche molto ambizioso, in definitiva avete gettato le basi per puntare anche ad un campionato di grossa soddisfazione…. Quest’anno vogliamo confermare la categoria, quindi niente più di una salvezza tranquilla perché non conosciamo la categoria, non sappiamo chi saranno i nostri avversari e quindi sarà un anno di transizione e di studio. Poi è logico che avendo allargato la base societaria a persone serie come Marcellino Pepe come Carlo Loffreda che sono dei professionisti importanti della nostra zona, crediamo che poi dall’anno successivo, se le cose dovessero andare bene, la risposta di pubblico dovesse essere importante e quindi creare delle entrate anche dal Botteghino, l’anno prossimo potremmo consolidarci per un progetto quinquennale con obiettivi diversi