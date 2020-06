Polemica sul bando dei bagnini e sulle spiagge libere: botta e risposta tra il centrosinistra e Roberti

Si sta consumando a distanza e a suon di comunicati stampa la querelle politica tra il centrosinistra al Comune di Termoli e il sindaco Francesco Roberti. Una serie di botta e risposta che ha avuto origine dalle polemiche scaturite dall’ordinanza di divieto di balneazione per le spiagge libere di Termoli, che Roberti è stato costretto a emanare – secondo la minoranza – perché avrebbe accumulato ritardi per il bando di gara per i bagnini, che ad aprile era stato deciso dovesse essere di durata triennale, salvo poi cambiare idea, con la conseguenza che due settimane dopo è stato modificato l’iter amministrativo già avviato, per ridurre a un anno la durata dell’incarico. Sul punto la minoranza ha chiesto precise risposte al sindaco. “Purtroppo dobbiamo constatare per l’ennesima volta che il Sindaco Roberti è molto nervoso e non mantiene la calma che dovrebbe avere in relazione al ruolo che occupa” ha commentato il centrosinistra, che ha accusato il sindaco di voler scaricare su altri le sue mancanze. Roberti dal canto suo, ha sempre difeso la decisione di emanare l’ordinanza, che ha riguardato anche gli altri tre comuni costieri, trattandosi poi di una soluzione temporanea. Il sindaco di Termoli ha risposto alle accuse mosse dal centro sinistra: “Mentre voi continuate ad impegnarvi in pirotecniche giravolte linguistiche, al Comune di Termoli stiamo procedendo celermente per consentire alle numerose attività di riaprire in tutta sicurezza. Continuiamo a svolgere quotidianamente il nostro lavoro collaborando in maniera fattiva con la cittadinanza”. A breve – ha continuato il sindaco, rilanciando sulle accuse – dovremo invece informare i cittadini della grande eredità lasciata dall’amministrazione Sbrocca con un disavanzo di oltre sette milioni e mezzo di euro e di 800mila euro di debiti fuori bilancio riconosciuti a dicembre 2019”. Il centrosinistra accusando Roberti di non fornire spiegazioni sul bando fa ancora le pulci sugli importi a base d’asta, sostenendo che il cambio di procedura nasconda in realtà la volontà di un affidamento diretto del servizio, senza effettuare la gara d’appalto.

Ma Roberti passa al contrattacco e ricorda a Sbrocca cosa è successo con il servizio di salvamento quando era lui in carica come sindaco: “Anche la tua amministrazione nel mese di Gennaio 2019 – ha incalzato Roberti – ha fatto un bando triennale per il servizio di salvamento per le spiagge libere andato poi deserto e il 12 giugno del 2019, il vostro segretario comunale predispose un incarico diretto del servizio per 35mila euro, che si prefigurò come debito fuori bilancio. Pertanto, il servizio di salvamento con la tua amministrazione in tempo ordinario, e senza nessuna emergenza Covid-19 – ha concluso Roberti – non è mai stato avviato se non prima della metà di giugno”.