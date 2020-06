Borghi spopolati, Italia Nostra lancia un appello ai sindaci: “Riprendere il progetto delle case a un euro”

Borghi molisani sempre più spopolati, centinaia di case che sono parte della nostra storia, di fatto abbandonate. Italia Nostra rilancia il doloroso tema dei paesi e del loro spopolamento e invita a guardare il tutto, per limitare gli effetti di questo fenomeno negativo, da una prospettiva diversa: “una vicinanza ad un mondo silenzioso e misterioso che oggi fa da stimolo per scelte diverse se è vero, come pare, che molti pensano di trasferirsi dai grandi centri urbani verso piccole località alla ricerca di un modus vivendi meno forsennato e più sereno”. Il ripopolamento dei borghi, dunque, potrebbe non essere più un’utopia, ma una realtà ed una risorsa. Ancora di più in vista della prossima estate che da più parti viene già indicata come l’estate della riscossa dei piccoli centri con tante persone che, abbandonate le grandi mete del turismo di massa per effetto dell’emergenza sanitaria in atto, decideranno di trascorrere le vacanze nei loro paesi d’origine all’insegna del distanziamento sociale naturale.

Su tali presupposti, la sezione di Campobasso di Italia Nostra, attraverso il suo presidente Gianluigi Ciamarra, si fa promotrice di un appello agli amministratori dei piccoli comuni affinchè prendano in seria considerazione, attivandosi in tempi brevi, le opportunità che si prospettano per il recupero innanzitutto dei centri montani, il cui destino è segnato da qui a pochi anni. Tra queste opportunità Italia Nostra rilancia di progetto delle “Case a 1 euro” che in molti centri appenninici ed alpini ha già avuto successo. Si tratta della possibilità di acquistare – dal Comune o direttamente dal proprietario – immobili fatiscenti sotto l’aspetto strutturale, statico ed igienico-sanitario, alla simbolica cifra di 1 euro, a fronte dell’impegno dell’acquirente di ristrutturarli entro determinati termini. Il progetto si pone l’obiettivo di ripopolare e riqualificare i borghi nei quali questi fabbricati sono presenti, valorizzando, così, il patrimonio immobiliare, favorendo sia nuovi insediamenti abitativi – senza ulteriore consumo di suolo -, sia attività turistico-ricettive, ed incentivando, allo stesso tempo, attraverso corsi di formazione, attività artigiane e contadine, vera opportunità occupativa al giorno d’oggi – ricorda Italia Nostra – nell’ottica di uno sviluppo economico che veda il rilancio di vecchi mestieri al passo con le moderne tecnologie. Ai sindaci sarà fornita la documentazione necessaria ad esaminare il progetto e le linee guida.