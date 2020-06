Aci Sport a lavoro per tornare alle gare su strada

Lunghe video conferenza nel mondo dell’automobilismo per tornare a gareggiare anche su strada. Da metà luglio si torna alle gare ufficiali in pista, dove però non saranno ammessi spettatori. Il problema delle gare in salita, slalom e rally è proprio quello di dover gestire il pubblico ed evitare assembramenti. L’Aci ha studiato un protocollo per poter organizzare anche le gare su strada, il Ministero hanno dato l’ok alle direttive presentate. L’obiettivo per le discipline del motorsport è di ripartire con la consapevolezza di essere pronti. Si resta in attesa di una una bozza dei nuovi calendari. A proposito del Campionato Italiano Slalom 2020 quello originale prevedeva 9 gare oggi 4 hanno confermato la loro volontà di recuperare l’evento. L’Aci Molise è pronta ad organizzare sia lo Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini che il Rally del Molise, due manifestazione di caratura nazionale. Per lo Slalom il periodo proposto è tra settembre/ottobre, il Rally dovrebbe essere confermato nel mese di ottobre. Si attendono novità nei prossimi giorni. Bisogna valutare anche il numero di piloti pronti a tornare ad una gara ufficiale.

Intano L’Aci ha introdotto l’iscrizione esclusivamente on line per le gare automobilistiche. La scelta nasce dalla necessità di evitare i contatti pre gara nel rispetto delle norme anti-covid ma anche per snellire la procedura. Per scegliere la gara alla quale si desidera iscriversi, è necessario accedere al sito istituzionale www.acisport.it. Conclusa la fase di inserimento dei dati, la pre-iscrizione sarà visionata dall’organizzatore che, nell’ambito dello stesso programma, la trasformerà in iscrizione. Da sottolineare che, essendo in corso una revisione dei calendari, è opportuno inserire la pre-iscrizione solo alle gare che risulteranno confermate a calendario al momento della ripartenza dell’attività agonistica. L’inserimento di pre-iscrizioni non cancella la possibilità per l’organizzatore di annullare o di rimandare a data da destinarsi una competizione.