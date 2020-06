“Ripartire insieme, ripartire in sicurezza. Centralità della scuola per far crescere il Paese”. Il mondo della scuola si mobilita sotto questo slogan e lo fa organizzando un sit- in nelle principali città italiane, nella giornata della sospensione delle attività didattiche, nel primo giorno di vacanza per gli studenti. La fine di un incubo per molte famiglie. Lo sciopero è’ stato proclamato da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda e l’equivalente di una giornata di adesione sarà devoluta in favore della Protezione civile.

Si è dunque appena concluso un anno scolastico difficile, con studenti ed insegnanti impegnati nella didattica a distanza, tra mille difficoltà. Una novità assoluta per il nostro Paese. Ma i sindacati già

guardano con proccupazione alla ripresa delle attività didattiche a settembre. Le prospettive non sono rosee. A Campobasso la manifestazione davanti al palazzo di governo.

Un governo e con essa un ministro, la Azzolina, che a giudizio dei sindacati, hanno dimostrato incapacità nella gestione della fase emergenziale e soprattutto non hanno un progetto in vista della riapertura, in sicurezza, delle scuole. La richiesta è perentoria: maggiori investimenti, assunzione di insegnanti e condizioni in gradi di far rientrare nelle aule studenti e corpo docente in sicurezza.

