di GIOVANNI DI TOTA

Sembrava ormai sgombera di ostacoli la strada verso la nomina del quinto assessore in giunta regionale, in quota Carroccio. La schiarita, tra Toma e Salvini, era avvenuta all’hotel Dora a Venafro dopo la visita del leader leghista in Molise. I due si erano lasciati con due nomi sul tavolo e un po’ di tempo per decidere. Quello indicato dal partito Alberto Tramontano, arrivato dal commissario della Lega in Molise, il deputato Jari Colla, e quello invece in qualche modo suggerito dallo stesso Toma, di Alessandro Pascale. Abbiamo preso qualche giorno per riflettere, ma la strada è tracciata. Un rettilineo, però, che nelle ultime ore è diventata strada di montagna: con tanto di sei tornanti messi sul tracciato da altrettanti consiglieri di centrodestra.

Le consigliere elette con la Lega, poi espulse, Aida Romagnuolo e Filomena Calenda, insieme agli esponenti di centrodestra Salvatore Micone, Armandino D’Egidio, Andrea Di Lucente e Gianluca Cefaratti hanno sottoscritto un documento che rimette tutto in discussione. I consiglieri regionali eletti, in sostanza, hanno di nuovo manifestato la loro insofferenza verso una eventuale nomina di un assessore esterno.

E così, il gioco d’incastri che sembrava essersi ricomposto all’indomani del faccia a faccia tra Salvini e Toma, si è di nuovo inceppato e gli ingranaggi non collimano più nel disegno della giunta che dovrebbe in teoria arrivare fino al termine della legislatura.

Tutto torna in discussione, dunque, a cominciare dalla mancata presenza femminile nel governo regionale. Una presenza che, per la maggioranza si riduce a due soli nomi: Filomena Calenda e Aida Romagnuolo, ma che le frizioni trascorse con la Lega hanno allontanato inesorabilmente dalla poltrona di assessore.

Poi il delicato gioco di equilibri del territorio. Infine, la pratica della presidenza del consiglio regionale, che tra poco tornerà una casella dopo la fine del mandato di due anni e mezzo di Salvatore Micone. E così, come nel gioco dell’oca, con il documento dei sei consiglieri per Toma è uscita la casella torna al punto di partenza.