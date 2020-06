E’ in avanzata fase realizzativa a Pozzilli, lungo il rettilineo che dalla statale 85 Venafrana immette da sud nel Comune dell’estremo Molise occidentale, l’intervento per “una base operativa di protezione civile stralcio eliporto – si legge nella tabella esplicativa delle opere in corso – per usi di protezione civile, soccorso tecnico/sanitario e antincendio boschivo nel territorio del Comune di Pozzilli”. Sulla stessa tabella sono riportati il committente, alias il Comune di Pozzilli, il responsabile dei lavori (ing. Roberto Falasca), i direttori degli stessi (arch. Valenzio Valente e geom. Antonio Valente), il coordinatore della sicurezza (ing. Fabio Ciarrocchi) e la data d’inizio dei lavori (13.2.2019). Sono poi specificati il numero degli addetti sul cantiere, le imprese al lavoro (Titania Costruzioni di Napoli e Clen di Cassino) e l’ammontare complessivo presunto dei lavori, ossia € 495.000. Pozzilli quindi e in generale l’estremo Molise dell’ovest, si spera entro l’anno, disporranno di eliporto per le finalità innanzi indicate, ossia come base operativa di protezione civile, per il soccorso tecnico/sanitario (ivi comprese necessità ed urgenze dell’Istituto Neuromed) e per la prevenzione e lo spegnimento di eventuali incendi boschivi. Un servizio cioè dalle finalità quanto mai importanti che attestano la crescita socio/economica/imprenditoriale del Molise occidentale.

Tonino Atella