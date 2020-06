E’ tornato in libertà, su disposizione del Tribunale del Riesame di Palermo, Daniele Santoianni, originario di San Martino in Pensilis, finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sul clan mafioso dell’Acquasanta che ha portato all’emissione di 91 misure di custodia cautelare. Santoianni, ex concorrente del Grande Fratello, era accusato di intestazione fittizia dei beni con l’aggravante mafiosa perché, secondo la Procura non accolta dal Riesame, avrebbe fatto da prestanome di una società per la vendita di caffè legata al clan. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dal suo legale Gian Piero Biancolella, disponendo l’immediata scarcerazione del giovane.