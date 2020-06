Il tema dell’edilizia scolastica è stato affrontato nel corso deil Consiglio comunale di Campobasso, in riunione oggi, 8 giugno, grazie all’ordine del giorno presentato dai consiglieri di minoranza della Lega. In primo piano le iniziative intraprese per definire le opere di edilizia scolastica per il quartiere CEP e in modo particolare sulle modifiche apportate all’Accordo di Programma tra la Regione Molise e la città di Campobasso. A rispondere l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa.“Durante la riunione del Comitato per l’Accordo di Programma “Sistema Scuole – Sicure,” il sindaco ha rappresentato l’esigenza di apportare una ulteriore modifica all’Accordo, prevedendo un nuovo intervento per la scuola Montini, che è stata accolta – ha spiegato – Il progetto di fattibilità tecnico ed economica per la demolizione e la ricostruzione del polo scolastico Montini di Via Scarano, dell’importo di 12 milioni di euro – ha proseguito Amorosa – è stato adottato per consentire la candidatura del Comune ad ottenere il finanziamento per la spesa della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, che prevedeva la ricostruzione dell’edificio scuola elementare e media, laboratori, mensa, uffici direzione didattica, due palestre e l’auditorium e, per ovvi motivi finanziari, si è ritenuto di stralciare un lotto funzionale dell’importo di 9 milioni e di non includere le due palestre e l’auditorium. È intenzione di questa Amministrazione – ha ribadito l’assessore – procedere ad una rivisitazione dell’accordo di programma quadro di contrada San Giovanni in Golfo, area a valle e a monte di Via Altobello e, quindi, la costruzione della palestra prevista in tale area potrebbe essere spostata sull’area della Montini.

La riprogrammazione -ha proseguito – prevede la demolizione e ricostruzione del polo scolastico Montini di via Scarano per l’importo totale di 9 milioni, di cui oltre 3 milioni di finanziamento FSC, 3.650.000 alienazione della scuola di Via Kennedy e € 2.290.000 attraverso l’accensione di un mutuo. Si ritiene, fra l’altro, che l’approvazione dell’accordo di programma non debba essere posto al vaglio del Consiglio comunale, tanto è vero che il precedente accordo modificato, è stato adottato con semplice delibera di Giunta Comunale È difficile, al momento, indicare una data certa per l’avvio della costruzione del complesso scolastico, mentre è possibile indicare una data presuntiva, desumibile dal cronoprogramma, entro inizio anno 2022”, ha concluso l’assessore Amorosa.