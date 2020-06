L’ultimo caso postivo di Coronavirus in Molise risale a giovedì 28 maggio, sono seguiti 11 giorni di tamponi tutti negativi e sono stati complessivamente 1.273. Il trend positivo prosegue dunque in maniera più che incoraggiante. Anzi, nelle ultime ore a rendere il quadro complessivo ancora più rassicurante sono arrivati anche i dati relativi all’indice di contagio. Tutte le regioni italiane per la prima volta sono con l’indice Rt sotto l’1. I periodi di riferimento messi a confronto sono la settimana dal 25 al 31 maggio e la settimana dal 18 al 25 maggio. Il Molise che era balzato a 2,2, dopo il caso del funerale rom, facendo segnare il record negativo in Italia, scende ora fino a 0,59. Per il resto, unico dato negativo: dopo un mese senza vittime, il ciclo positivo si è interroto nei giorni scorsi con la morte di una anziana della casa di riposo di Agnone. Continua a salire il numero dei guariti e a scendere quello dei pazienti ricoverati.

Mettiamo a confronto i dati di lunedì scorso con quelli di oggi per verificare l’andamento settimanale del virus in regione.

Partiamo proprio dall’indice di contagio che da 2,2 passa a 0,59 con un calo di 1,61. I casi attualmente positivi scendono da 133 a 119 e sono 14 in meno in sette giorni mentre è stabile, vista l’assenza di nuovi casi, a quota 436, il numero dei tamponi positivi dall’inizio dell’emergenza. I tamponi processati nell’ultima settimana sono stati 1.273 e così il numero complessivo passa da 14.951 a 16.224. Ci sono anche 11 guariti in più: erano 264 lunedì scorso, oggi sono 275 mentre i pazienti ricoverati al Cardarelli restano solo 2, entrambi in terapia intensiva, ed erano 5 la settimana scorsa. Infine il numero dei morti che sale da 22 a 23.

Da segnalare inoltre che continua ad aumentare il numero dei comuni ‘covid free’: sono ben 121 su 136 quelli senza casi di Coronavirus. Restano appena 15 i centri dove si concentrano i casi attualmente positivi, erano 20 la settimana scorsa.