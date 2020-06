Chiusura di anno scolastico sulla scalinata monumentale di San Nicola di Trivento. Le classi quinte della scuola primaria “Nicola Scarano”, si sono ritrovate nell’ultimo giorno di scuola sulla scalinata di san Nicola, con le maestre e il primo cittadino Corallo. Dopo tre mesi di didattica a distanza, dovuta all’emergenza sanitaria, gli alunni, d’intesa con gli insegnanti, hanno voluto dare in questo modo un messaggio di fiducia per il ritorno alla normalità, “gli alunni volevano incontrarsi, con tutte le precauzioni del caso, a chiusura di questo primo ciclo scolastico – afferma il sindaco Pasquale Corallo – la scuola è andata avanti anche nel periodo di emergenza, grazie alla didattica a distanza, ma ora è tempo di pensare al futuro, di ripartire e noi come amministrazione comunale siamo già a lavoro per farci trovare pronti a settembre. Va premesso – continua Corallo – che restiamo in attesa di indicazioni più precise da parte del ministero competente e al contempo cerchiamo di farci trovare preparati, in considerazione del nostro contesto. Intanto – conclude Corallo – a breve partiranno i lavori di messa in sicurezza della Scuola Media di via Acquasantianni, progetto che ha terminato il suo iter burocratico e che trova ora realizzazione. Mi sento di ringraziare tutto il corpo docente, gli alunni, per aver superato questa fase molto particolare e non posso non ringraziare anche i genitori e le famiglie degli studenti impegnati a sostenere i propri figli nelle nuove modalità di didattica in remoto”.