Il Consiglio Federale della Figc si è appena concluso. Il calcio ha di fatto deliberato su quelli che saranno gli scenari in serie A, serie B ì, Lega pro e la chiusura definitiva dei campionati della LND.

Sono stati stabiliti quelli che saranno i Piani B e C nel caso in cui il campionato di Serie A dovesse fermarsi ancora. La prima opzione è quella che prevede la disputa di Play-Off e Play-Out per stabilire la vincitrice dello Scudetto e le retrocessioni, ma se non si potessero disputare Play-Off e Play-Out, il piano C prevede l’utilizzo dell’algoritmo (ancora da chiarire le modalità). In tal caso niente Scudetto, ma qualificazioni alle Coppe Europee e retrocessioni in B verrebbero comunque stabilite attraverso la formula matematica.

Confermate le promozioni in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina che possono finalmente stappare lo spumante, il campionato di serie C ripartirà con Play-Off e Play-Out per stabilire l’ultima promozione e le varie retrocessioni, mentre l’ultima di ogni Girone (Gozzano, Rimini e Rieti) è retrocessa in Serie D. Infine il campionato di Serie A femminile non riprenderà.

Infine in serie D promosse le prime dei nove gironi in Lega Pro, Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo. Le ultime quattro dei rispettivi gironi retrocedono in eccellenza, dunque per 36 società la retrocessione è realtà. Queste le maggiori decisioni in attesa di chiarimenti e di battaglie legali in particolare nel campionato di serie D.