Nuovo attacco del centrosinistra di Termoli al sindaco Francesco Roberti (in foto) sulla questione del divieto di balneazione sulle spiagge libere: “Purtroppo dobbiamo constatare per l’ennesima volta che il Sindaco Roberti è molto nervoso e non mantiene la calma che dovrebbe avere in relazione al ruolo che occupa” ha commentato il centrosinistra, che ha accusato il sindaco di voler scaricare su altri le sue mancanze. Anche il segretario del Pd Vittorino Facciolla punta il dito contro le recenti affermazioni di Roberti sugli “scarsi investimenti che la politica regionale avrebbe fatto negli ultimi anni in Basso Molise”. Facciolla elenca alcuni dei finanziamenti destinati a Termoli nel periodo in cui ha ricoperto la carica di assessore all’Ambiente e all’Agricoltura, ricordando ad esempio quelli per il dragaggio del porto e quelli per gli accessi al mare. Facciola fa notare, poi, che tra pochi giorni ricorrerà il primo anno da sindaco per Roberti, a cui consiglia di “iniziare a pensare all’elenco delle cose che ha fatto, perché i cittadini gliene chiederanno conto”. “Ma forse – ha aggiunto sarcastico – per quanto possa impegnarsi a pensare, non c’è proprio alcun elenco da fare”.