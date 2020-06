E non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Termoli Francesco Roberti alle accuse mosse dal centro sinistra e dal segretario del Pd Vittorino Facciolla: “Mentre voi continuate ad impegnarvi in pirotecniche giravolte linguistiche, al Comune di Termoli stiamo procedendo celermente per consentire alle numerose attività di riaprire in tutta sicurezza. Continuiamo a svolgere quotidianamente il nostro lavoro collaborando in maniera fattiva con la cittadinanza. A breve – ha continuato il sindaco – dovremo informare i cittadini della grande eredità lasciata dall’amministrazione Sbrocca con un disavanzo di oltre sette milioni e mezzo di euro”. Poche le parole rivolte invece a Facciolla che “oggi – dice Roberti – si erge a paladino della sanità pubblica, dopo aver contribuito a decretarne la morte”.