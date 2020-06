Isernia. Il giornale scolastico del Majorana-Fascitelli premiato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Riconoscimento di prestigio da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti per il giornale scolastico iNrg. Il gruppo di lavoro, coordinato dal segretario nazionale del Cnog Guido D’Ubaldo, ha conferito alla testata scolastica del Majorana Fascitelli di Isernia il premio nell’ambito del XVII Concorso Nazionale “Il Giornale e i Giornalismi nelle Scuole”. Per iNrg si tratta della terza affermazione consecutiva. Il giornale scolastico ha infatti ottenuto lo stesso riconoscimento sia nel 2018 che nel 2019, nell’ambito della quindicesima e sedicesima edizione dello storico concorso ideato dal Cnog.

Il giornale scolastico del Majorana Fascitelli di Isernia, al suo quarto anno di pubblicazione, ha già prodotto nove numeri. In passato la testata scolastica ha ottenuto anche altri riconoscimenti di rilievo. Tra questi spiccano il Premio Speciale nell’ambito del XVII Concorso Nazionale “Il miglior giornalino scolastico” premio Carmine Scianguetta, e il Premio Nazionale “Giornalista per un giorno 2018” dell’Associazione Nazionale Giornalismo Scolastico.

Grande soddisfazione del dirigente scolastico dell’Isis Majorana Fascitelli Carmelina di Nezza per il notevole risultato raggiunto dalla scuola, per il lavoro svolto dagli studenti e per l’impegno profuso dal team di insegnanti che coordinano il progetto. Compiacimento anche tra gli studenti della redazione di iNrg e tra i docenti Massimo Campanella, Barbara Esposito, Emanuela Di Frangia, Rita De Simone e Claudia Buzzelli, che da quattro anni guidano i ragazzi nel progetto.